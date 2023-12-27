Лицемерие ради бабла: покаяние оскандалившейся Ивлеевой оказалось курам на смех

Лицемерие ради бабла: покаяние оскандалившейся Ивлеевой оказалось курам на смех
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой аморальным кажется не столько ее формат, сколько поведение участников после

Анастасия Ивлеева записала видео с покаянием. "Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку, и происходят отмены, происходит расторжение, и чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно. И я меньше всего хочу делать какие-то фальшивые движения со своей стороны, чтобы выглядеть в глазах общественности достойно", – смахивает слезы блогер.

"Говорят, Россия умеет прощать! Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, в принципе то, что, сейчас уже происходит… Но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", – обратилась сверкавшая изумрудом на крупе Ивлеева к 18 миллионам своих подписчиков.

Хотя сразу после одиозного праздника она дудела совсем в иную дуду.

"Мне пишут, что это бесовщина, но люди просто пришли в красивых нарядах, полуобнаженные. При этом мы смотрим на Запад и выходы моделей, которыми восхищаемся. Надеюсь, это не закончится никогда! Так что больше комментариев, больше негодования!" – бесновалась она тогда.

Но сразу же лишилась двух многомиллионных контрактов – с оператором связи и банком. Мол, нам не по пути с такими лидерами мнений. Денежки стали утекать из рук. А заодно и у артистов, которые трясли на вечеринке причиндалами, елозили по полу и плясали.

Теперь все они переобулись и оделись в максимально закрытые наряды. И все признались, что, мол, ошибись дверью. На камеру прочли спич о недопустимости поведения в нынешней непростой ситуации и поклялись в любви к России. До полноты картины не хватало только в конце сказать: "Аминь!"

Выглядело, впрочем, это так натужно и фальшиво, словно бы кто-то написал им этот текст и заставил прочесть под дулом пистолета. Потому что звучало все примерно как покаяние Генерала в "Сказе про Федота-Стрельца" Леонида Филатова: "Сознаю свою вину. // Меру. Степень. Глубину. // И прошу меня направить // На текущую войну. // Нет войны – я все приму – // Ссылку. Каторгу. Тюрьму. // Но желательно – в июле, // И желательно – в Крыму".

Эти покаяния – курам на смех. Лицемерие ради бабла. Потому что все понимают: налоговая может найти незадекларированные доходы за корпоративы и рекламу, активисты, общественники и прочие неравнодушные надзоры усмотреть в творчестве пропаганду запрещенных в нашей стране отношений. А то и вовсе есть риск быть объявленным экстремистом или иноагентом.

Прецеденты были.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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