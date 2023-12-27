Вайкуле публично ответила закатившему ей оплеуху Паулсу

Вайкуле публично ответила закатившему ей оплеуху Паулсу
Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс. Фото: Evguenii Matveev/www.globallookpress.com
Во всем оказались виноваты СМИ

Недавно Раймонд Паулс жестко высказался о Лайме Вайкуле, которой написал немало музыки, превратившейся в вечные хиты. Маэстро назвал слова певицы о том, что он якобы "воровал" западную музыку и адаптировал ее для слушателей СССР и бывших советских стран, "бредом". Впрочем, та ничуть не обижена на своего старого друга.

Лайма во всем винит журналистов, распускающих, с ее слов, слухи. Формулировка в одном из изданий звучала следующим образом: певица "заверила, что Раймонд не создавал оригинальную музыку". А ведь ничего и в помине певица, как утверждает сама, и не говорила.

"Решили такую глупость написать! В Америке записывала песню и показала продюсеру композиции Паулса. Он сказал, что человек, написавший эту музыку – гений", – высказалась исполнительница.

Непонятно, насколько слова Лаймы соответствуют истине. И Раймонд все принял за правду, назвав высказывания давней коллеги бредом – который он не желает всерьез воспринимать.

Вайкуле призналась, что давно не общалась с Паулсом. Не знает, что сказать человеку, потерявшему совсем недавно супругу.

А ранее мы рассказывали, почему на прощании с супругой Паулса отсутствовала Алла Пугачева.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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