"Ни стыда, ни совести": Вайкуле вышла из себя после слов Паулса в ее адрес

Артистка утверждает, что ее оклеветали

Некоторое время назад в Сети появились слова, приписанные Лайме Вайкуле, в которых она признавалась, что вся латышская культура была заимствована у американской. Известные деятели пользовались этим, поскольку у простого народа не было доступа к зарубежному творчеству. В их числе оказался и Раймонд Паулс, который тоже не создал ничего оригинального.

До знаменитого композитора вскоре дошли такие высказывания. В беседе с журналистами он отметил, что слова Вайкуле являются "каким-то бредом". Более того, он давно не относится к артистке серьезно.

После комментария в свой адрес со стороны Раймонда Паулса Лайма Вайкуле вышла из себя. Она заявила, что кто-то хочет рассорить артистку с композитором, поэтому вбрасывает в медиапространство дезинформацию.

"Как же хочется поссорить меня с Раймондом, чтобы такую глупость написать. Раймонд с 70-х годов писал музыку, гениальный автор. Я всегда об этом говорила. Почему вдруг я буду говорить что-то другое?", – возмущается она.

Вайкуле утверждает, что намеревается засудить человека, который распространял в ее отношении дезинформацию, поскольку это не только очернило артистку, но и испортило настроение Паулсу.

"Он прочел это раньше, чем я. Или кто-то ему также прислал, как мне. Все время мне хочется говорить: не верьте этой желтой прессе!" – заявила артистка.

Знаменитость напомнила, что она является гражданкой Латвии и потребовала, чтобы все российские журналисты от нее отстали.

"Идите копайте траншеи, идите дорогу стройте! Куда они лезут, журналисты?.. Ни стыда, ни совести. Просто какие-то гады!"

– подытожила звезда.