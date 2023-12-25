Вайкуле оправдалась за резкие слова о России: "Говорю от злости"

Певица, недавно ратовавшая за снос памятников, внезапно переобулась в воздухе и изменила мнение

Когда-то обожаемая русскими зрителями латвийская певица Лайма Вайкуле заделалась ярой русофобкой и поливает Россию и россиян огромным количеством грязи. Недавно она активно поддерживала тему сноса советских памятников наравне с другими публичными личностями страны, но внезапно изменила мнение.

Почти все интервью исполнительницы хита "Ах, вернисаж" пропитаны ядом в адрес России. Последние ее заявления и вовсе поражают количеством злобы. Так, еще полгода назад Вайкуле высказалась по поводу советских памятников, недоумевая, зачем их сохранять, ведь художественной ценности в них нет.

Она советовала тем, кто хочет почтить память, навестить могилы родителей, а памятники назвала "просто памятниками". Однако позже артистка внезапно изменила мнение и попыталась объяснить свои неадекватные заявления и злобную критику. Причиной резких высказываний латвийская певица назвала эмоции.

"Я иногда говорю от злости, мне хочется какой-то вызов сделать. Конечно, я не против никаких памятников", – заверила певица.

Нынешние слова отъявленной русофобки повернуты на 180 градусов, теперь она считает что наличие монумента никого не обязано волновать, поскольку разногласий они не вносят. Исполнительница попросила не доставать ее больше с этим вопросом, потому что она "уже замучилась".

Ранее мы писали о презрительных словах Лаймы Вайкуле в адрес музыкального критика Сергея Соседова.