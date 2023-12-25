"Расскажи, чего сам достиг": Вайкуле презрительно ответила на критику Соседова

Певица вступилась за Примадонну

Лайма Вайкуле не скрывает, что находится в тесном контакте с Аллой Пугачевой, улетевшей практически два года назад из России. Неоднократно латвийская звезда защищала подругу от нападок ее бывших соотечественников, а теперь решила встать за нее грудью перед хейтом музыкального критика Сергея Соседова.

Лайма не стала даже скрывать пренебрежения в адрес журналиста – и не придумала ничего лучше, чем обратить внимание Сергея на его собственные заслуги и достижения. А еще порекомендовала подумать над сменой имиджа.

"Повязал какую-то ленточку на шее дешевую, типа он такой стильный. Расскажи, чего сам достиг", – выплюнула Вайкуле.

За Аллу певица рекомендовала хейтерам не переживать: мол, вдали от родной страны у нее все складывается как нельзя лучше. И никаких проблем со здоровьем, утверждает Лайма, у подруги нет. Свое имя Примадонна навсегда вписала в отечественную эстраду – и о ней будут вспоминать и спустя полвека.

"Никто ее уже не перепоет", – высказалась Вайкуле.

Напомним, все началось с комментариев Соседова по поводу скандальной фразы Пугачевой про "рабов". В тот момент музыкальный критик назвал Примадонну "главной старперкой", заявив, что времена барынь и бар давно канули в прошлое.