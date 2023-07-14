"Сейчас она рухнет!": состояние резко сдавшей Пугачевой вызвало беспокойство

Что произошло с певицей?

Примадонна с прошлого года живет за границей. Вместе с мужем и детьми она обосновалась в Израиле. Отъезд артистки получился довольно скандальным, ведь, покинув Россию, она назвала соотечественников "холопами" и "рабами". Народ тогда рассуждал о том, что Алла Пугачева, коль решила удрать, сделала бы это тихо и без резких высказываний.

Для кого-то переезд звезды стал настоящим огорчением – в частности у самых преданных поклонников, которые до сих пор надеятся, что их любимица вернется. А вот музыкальный критик Сергей Соседов трагедии из смены локации артистки не делает. По его мнению, Россию покинули "старперы", до которых людям уже давно нет дела. Да и со своими концертами им пора бы завязать.

Критик с грустью вспомнил последние выступления Аллы Пугачевой в России. Наблюдая за ними, говорит он, сложно было не заметить, что певица резко сдала. Потухший взгляд, никакой энергии и горб, который, по словам Сергея Соседова, хорошо был виден. В общем, зрелище не из приятных.

А когда уже постаревшая артистка давала концерт в Кремле и развлекала публику своими песнями, ее состояние вызвало у историка музыки беспокойство.

"Думал: "Господи, сейчас она рухнет!", – оценил выступление Аллы Пугачевой музыкальный критик.