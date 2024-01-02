Дети Пугачевой продолжили учиться по российской программе

Двойняшки дистанционно грызут гранит науки разных стран и учатся на нескольких языках

Алла Пугачева второй год не живет в России, катаясь по миру. У их с мужем детей еще недавно были режим, школа, друзья. Но с началом СВО жизнь семьи изменилась, сначала звездная пара уехала в Израиль, потом на Кипр. По слухам, сейчас назревает очередной переезд в Англию или Америку. При таком кочевом образе жизни учиться очень сложно.

В российской школе Лиза и Гарри сейчас были бы четвероклассниками. В пригороде Тель-Авива Герцлия двойняшки учились в частной школе для богатых. Осенью их забрали и оттуда – мама с папой перебрались на Кипр. Однако израильская блогосфера пишет, что в конце года Примадонну видели на Земле Обетованной.

Бывшие друзья звездной пары рассказали, что Лиза и Гарри не бросали учебу. После отъезда они закончили год дистанционно, а переехав в Израиль, ушли из московской школе и перевелись на семейное обучение, учась самостоятельно. К тому же звездная мама не жалеет денег на онлайн-репетиторов. Пока дети маленькие, дистанционная учеба идет хорошо. А вот как с этим быть в старших классах, пока вопрос, ведь нагрузка там в разы выше.

В настоящее время дети онлайн учатся по российской программе. В Израиле обучение шло на английском и иврите. Совсем скоро дети вернутся к учебе в обычной школе, но пока непонятно, в какой стране это будет, ведь родители могут не раз переехать. По слухам, знаменитая пара подумывает о Великобритании или США, где живут старшая дочь Примадонны и один из ее внуков.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева на диво лаконичным тостом приветствовала наступивший год.

