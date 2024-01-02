Появление в "Песне года" Орбакайте и Варум обернулось скандалом

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Начало все с того что из эфира в спешном порядке вырезали Лолиту и Филиппа Киркорова. Это им аукнулась "голая вечеринка у блогера Насти Ивлеевой... Даже общий номер, где все участники концерта поют "Песня остается с человеком", перемонтировали, а голос короля российской эстрады заменили спешно записанным голосом Игоря Николаева. В итоге внимательные зрители могли увидеть только правую руку Лучезарного в кадре. В остальном же как и не было его... Мол, нет такого артиста, и точка.
Но не менее скандальным оказалось и участие в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Старшая дочь Аллы Пугачевой выступала с песней "Только вдвоем". А вторая жена Леонида Агутина пела "Эту девочку". Но народ их появления в праздничной программе не оценил. И даже был возмущен.
"Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались", "Кто их сюда зовет? Зачем они нам?", "Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было", "Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум "Песня" только выиграла бы",
– пишут негодующие зрители в комментариях к записи программы. Они полагают, что участие таких артистов сейчас неуместно.
Вместо него взяли другого артиста
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