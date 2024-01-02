Уникальное видео: как выглядел номер Киркорова на "Песне года" до исключения

Уникальное видео: как выглядел номер Киркорова на "Песне года" до исключения
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В распоряжении "Утро.ру" появилась сенсационная съемка с Королем, которую нигде не покажут

Впервые на фестивале "Песня года" Филипп Киркоров появился в далеком 1989 году. Тогда он там исполнял песню "Ты смотри на часы". А спустя три десятилетия, в 2020 году, пел новомодный трек "Ролекс". 

Все эти годы артист оставался на коне – был лауреатом. Он каждый раз удивлял и радовал. В этот раз на съемке 2 декабря в "Мегаспорте" Король российской эстрады пел "Если ты уйдешь" из кинофильма "Нюрнберг" и представлял дуэт с Люсей Чеботиной на песню "Королева". Для каждого номера он готовил новый шикарный костюм и интересный образ, как всегда привык делать.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но телезрители ничего этого не увидят и не услышат. Лучезарного вырезали из эфира, который состоялся на канале "Россия" 1 и 2 января. Чеботнина же осталась, но только с сольным номером.

ВИДЕО НОМЕРА НА СЪЕМКАХ:

Киркоров ювелирно вырезали даже из общего исполнения символа телефестиваля – композиции "Песня остается с человеком", которой открывается концерт На видео, снятом корреспондентом "Утро.ру" на записи передачи, отчетливо видно, что Филипп Киркоров пел после Сергея Лазарева в третьем куплете: "В жаркий полдень будет как вода". Но в телеверсии его голос заменили голосом Игоря Николаева, которого вообще на сцене не было. Очевидно, музыканту спешно пришлось их записывать в студии. А кадры с Киркоровым на сцене были заменены кадрами с лицами счастливых зрителей в зале. 

ВИДЕО НОМЕРА В ЭФИРЕ:

Всему виной – участие Народного артиста России в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он говорит, что "просто ошибся дверью", а в итоге попал в опалу и был везде отменен – мол, в такое время негоже участвовать в таких сомнительных мероприятиях...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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