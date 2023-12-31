Не вырезали: счастливый Киркоров во всей красе появился в "Новогодней Маске" на НТВ

Не вырезали: счастливый Киркоров во всей красе появился в "Новогодней Маске" на НТВ
Фото: пресс-служба
Как выглядит участвовавший в "голой" вечеринке король российской эстрады

По традиции, до и после боя курантов НТВ показывает "Новогоднюю Маску". Жители центрального региона увидят программу в 20:24. А в Сибири и на Дальнем востоке, где время на 6 часов отличается от московского, шоу уже вышло в эфир.

Фото: пресс-служба

На сцену вышли все участники четвертого сезона, а также восемь новых масок, которые были созданы для праздничного выпуска. Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк раскроют свои личности под звук бокалов и праздничное оливье. 

Фото: пресс-служба

Судейские кресла в новогоднем спецвыпуске заняли победители четвертого сезона шоу – Дима Билан и Сергей Лазарев! Среди членов жюри – Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев и даже Филипп Киркоров во всей красе! На экране он выглядел цветущим и счастливым!

Фото: пресс-служба

После недавней скандальной "голой" вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой было много разговоров о том что участников стали вырезать из новогодних программ и лишать корпоративов. Но участие Филиппа Киркорова в шоу "Новогодняя Маска" отрицает все отмены и запреты. Шоу снимали 12 и 14 декабря и артист там остался, хотя в эфир вошло далеко не все, что было снято и смонтировано изначально.

Без Лучезарного Новый год был бы не таким ярким.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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