Не вырезали: счастливый Киркоров во всей красе появился в "Новогодней Маске" на НТВ

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По традиции, до и после боя курантов НТВ показывает "Новогоднюю Маску". Жители центрального региона увидят программу в 20:24. А в Сибири и на Дальнем востоке, где время на 6 часов отличается от московского, шоу уже вышло в эфир.
На сцену вышли все участники четвертого сезона, а также восемь новых масок, которые были созданы для праздничного выпуска. Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк раскроют свои личности под звук бокалов и праздничное оливье.
Судейские кресла в новогоднем спецвыпуске заняли победители четвертого сезона шоу – Дима Билан и Сергей Лазарев! Среди членов жюри – Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев и даже Филипп Киркоров во всей красе! На экране он выглядел цветущим и счастливым!
После недавней скандальной "голой" вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой было много разговоров о том что участников стали вырезать из новогодних программ и лишать корпоративов. Но участие Филиппа Киркорова в шоу "Новогодняя Маска" отрицает все отмены и запреты. Шоу снимали 12 и 14 декабря и артист там остался, хотя в эфир вошло далеко не все, что было снято и смонтировано изначально.
Без Лучезарного Новый год был бы не таким ярким.
Вечеринка голышом может дорого обойтись блогерше
Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу