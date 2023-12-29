"Особо тяжкое преступление": Минкульт ответил на вопрос о лишении Киркорова звания

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Петиция с требованием лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист РФ" за якобы недостойное поведение собрала за пару дней 69 тысяч подписей. Виталий Бородин от имени Общероссийской общественной организации содействия реализации антикоррупционных инициатив обратился к президенту страны с просьбой наказать Короля российской эстрады "за поступки и поведение, порочащее и дискредитирующее это высокое звание".
"Филипп Киркоров позволяет себе публично отплясывать в полупрозрачном наряде на "голой" вечеринке, устроенной подражающей Западу блогером Анастасией Ивлеевой, хвастаясь на камеру тем, что ему не страшны санкции, – говорится в обращении. - За посыл данной вечеринки, на которой наши артисты щеголяли практически голышом, в непотребном виде, пропагандируя ЛГБТ* и выставляя ЭТО без зазрения совести на всеобщее обозрение, граждане нашей страны обозвали вечеринку "Содом и Гоморра", "Пир во время чумы" и "Бал Сатаны". Считаем, что участие в таком мероприятии Народного артиста – это нонсенс и полная дискредитация этого высокого звания".
Но Минкульт сообщил, что Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста после скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой. "В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награждённый может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", – отметили в ведомстве.
Напомним, Народным артистом Российской Федерации Филипп Киркоров стал в 2008 году.
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