"Особо тяжкое преступление": Минкульт ответил на вопрос о лишении Киркорова звания

Участие в "голой" вечеринке аукнулось Королю российской эстрады

Петиция с требованием лишить Филиппа ​Киркорова звания "Народный артист РФ" за якобы недостойное поведение собрала за пару дней 69 тысяч подписей. Виталий Бородин от имени Общероссийской общественной организации содействия реализации антикоррупционных инициатив обратился к президенту страны с просьбой наказать Короля российской эстрады "за поступки и поведение, порочащее и дискредитирующее это высокое звание".

"Филипп Киркоров позволяет себе публично отплясывать в полупрозрачном наряде на "голой" вечеринке, устроенной подражающей Западу блогером Анастасией Ивлеевой, хвастаясь на камеру тем, что ему не страшны санкции, – говорится в обращении. - За посыл данной вечеринки, на которой наши артисты щеголяли практически голышом, в непотребном виде, пропагандируя ЛГБТ* и выставляя ЭТО без зазрения совести на всеобщее обозрение, граждане нашей страны обозвали вечеринку "Содом и Гоморра", "Пир во время чумы" и "Бал Сатаны". Считаем, что участие в таком мероприятии Народного артиста – это нонсенс и полная дискредитация этого высокого звания".

Но Минкульт сообщил, что Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста после скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой. "В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награждённый может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", – отметили в ведомстве.

Напомним, Народным артистом Российской Федерации Филипп Киркоров стал в 2008 году.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ