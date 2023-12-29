Не покажут в эфире: появились кадры вырезанного из "огонька" номера Киркорова

Не покажут в эфире: появились кадры вырезанного из "огонька" номера Киркорова
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фантастические номера Короля российской эстрады в Новогоднюю ночь никто не увидит

Новогодняя ночь на Первом канале в этом году будет греметь хитами 2010-20-х. Планировалась, что все начнется романтическим "Снегом" от Филиппа Киркорова, продолжится дерзким "Экспонатом" Сергея Шнурова и завершится ритмичной "Ягодой малинкой" Хабиба. Всего для праздничной феерии было отобрано более 70 хитов!

Но после недавних громких событий песен осталось меньше. Участников скандальной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой решили в назидание другим наказать и вырезать из уже смонтированных новогодних "огоньков". Под раздачу, как говорят, попал даже Филипп Киркоров...

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

Он специально худел, три дня снимался в павильоне "ГлавКино", менял костюмы и образы. Но теперь это все пошло в корзину, очевидно...

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

А поскольку, если верить булгаковскому "Воланду" рукописи не горят, у читателей "Утро.ру" есть уникальная возможность хотя бы на фото увидеть то, что готовилось к эфиру.

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

Посмотреть же есть на что. Например, для номера Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" декорации строились неделю: огромный синий стол, декорированный поросятами, осетрами и фруктами, тоже выкрашенными в синий цвет. Реквизит был намертво приклеен к столу, где происходила танцевальная вакханалия.

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

Но другая вакханалия – в клубе у Ивлеевой – поставила крест на всей этой красоте и планах поразить телезрителей. Первый Новый год страна встретит без Королевского размаха...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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