Как и Киркорова: Апексимова запретила спектакль со Смеховым после звонка "сверху"

Cегодня надо быть начеку - легко нарваться на донос и запрет. Актера театр и кино Вениамина Смехова это коснулось

"У меня был случай со спектаклем "Флейта-позвоночник", который мы играли сначала по идее итальянского художника в Риме", – рассказал Смехов.



И теперь уже бывший начальник Департамента Москвы по культуре Александр Кибовский позвонил директору Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирине Апексимовой.

"Ира смело решила, что этот спектакль не будет играться на Малой сцене Таганки, – вспоминает Смехов. – Я позвонил Апексимовой, с которой у нас чудесные отношения – я всегда был ее болельщиком да и сейчас: "Это кто тебе про меня плохое сказал?"

Она ответила: "Вениамин Борисович, я ничего вам не скажу. Вы только скажите, правда собираетесь выступать на фестивале "Словоново"?” (независимый фестиваль современной русской культуры в Европе – Прим. ред.). А вы можете сказаться больным и не выступить?"

"Я позвонил Кибовскому Саше и говорю: "Саша, спасибо, что сняли трубку. Вы мне объяснялись в любви в грустные дни Олег Павловича Табакова. Вам нравилось, как я стихи читаю? Нравилось. Так что Саша, позвоните Апексимовой и скажите, что вы не правы. Потому что я ничего нового для себя не делаю. Куда меня зовут, там я читаю стихи. Буквально позовут в Америку – и в Америке прочитаю. А вы уж там считайте по-своему, кто там Америка: враг, Баба-Яга или наоборот. Но стихи-то лучшие. Отзвонитесь тому, кто вам звонил. Скажите, что я читал, читаю и буду читать". На этом вроде все и закончилось", – рассказал 83-летний Смехов в свежем интервью.

Напомним, после "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой после звонка "сверху" стали вырезаться из эфиров Филипп Киркорова, Лолита и другие, участвовавшие там, звезды.