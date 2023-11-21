Королева красоты: 55-летняя Смехова восхитила цветущим видом и молодостью

Алика Смехова редко выходит в свет. Но премьеру сериала Константина Богомолова "Кеша должен умереть" пропустить не могла. И восхитила всех гостей тем, как она выглядит.

Алике Смеховой идет 56-й год. Но она отличается свежестью, красотой, грациозностью, женственностью. Ее точеные черты лица, соблазнительные формы, волнующие изгибы сводят с ума миллионов мужчин. Такую роскошную женщину пропустить нельзя!

Внешность Алики Смеховой кажется для многих недостижимым идеалом, ведь в 55 лет она выглядит на все сто! От силы ей лет 25 и дашь. Причем с любого ракурса. Кажется, такую красоту не испортит даже самый криворукий фотограф. Алика ведь очень фотогенична, ее любит камера. И ее смело можно признать одной из главных московских красавиц, которая всегда восхищает цветущим видом и молодостью.

Считается, что есть три вещи, на которые можно смотреть вечно: горящий огонь, текущая вода и сияющее звездное небо.

Но последнюю часть можно перефразировать – бесконечно можно смотреть на то, как не стареет и не меняется Алика Смехова, как с годами она становится только прекраснее. Певица – как дорогое вино!

И даже не хочется разбираться, в чем тут дело – пластика это, уколы красоты, образ жизни или генетика. Разве это имеет значение, когда видишь такую красавицу и поражаешься, сколь щедра может быть мать-природа.