Рэп на мове, SHAMAN везде и вырезанный Киркоров: странности новогоднего телеэфира

В этом году создателям новогодних "огоньков" положено молоко за вредность – слишком много сил, времени и нервов было потрачено на съемку рутинной, казалось бы, программы. Корреспондент "Утро.ру" посмотрел на то, как поздравляли россиян федеральные каналы. И понял, что на трезвую голову это воспринимать тяжело.

Все эти "огоньки", конечно, не созданы для долгого прицельного просмотра. Предполагается, что ты сидишь за столом, ешь салаты, пьешь кизлярский коньяк или дагестанское шампанское, чистишь абхазские мандарины, а фоном работает телевизор. Время от времени слышишь знакомую песню, обращаешь внимание на экран и видишь, что любимый артист за прошедший год еще сильнее помолодел.

Но где теперь вечно молодые София Ротару, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ирина Аллегрова? "Иных уж нет, а те далече", – как писал Александр Пушкин.

В 2022-м собрать артистов для съемок было уже сложно – не стало на российской сцене Лободы, Веры Брежневой и еще многих артистов. Но тогда и подумать было нельзя, что под занавес 2023-го в Москве случится "голая" вечеринка, которая еще сильнее оскопит и без того кастрированный шоу-бизнес. Уже смонтированные "огоньки" пришлось спешно переделывать – вырезать оттуда номера ставших вдруг неугодных Филиппа Киркорова и Лолиту. Три дня съемок поп-короля – коту под хвост. Не услышал его народ ни "Снег", ни "Цвет настроения синий", номера на которые на съемках потрясали воображение масштабом и размахом. А король утащил за собой в бездну небытия и коллег – из праздничного эфира, как говорят, вырезали его дуэты с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной.

Слава Богу, у нас есть SHAMAN – он был, кажется, везде. В ночь на 1-е января он пел сольно и в дуэте с Пелагеей. В первые часы наступившего 2024-го на Первой кнопке самый патриотичный артист страны поздравил всех отмечающих Новый год песней со словами: "И бьется сильнее в груди наша вечная память // Герои России останутся в наших сердцах". А на второй кнопке вместе с группой "Собор" пел: "Мы – никогда никому не сломить, // Не живем на коленях, // Мы – это правда одна на весь мир, это мы".

Патриотизма этой волшебной ночи добавил и любимый артист верховного главнокомандующего Николай Расторгуев. Лидер группы "Любэ" перед обращением президента настроил россиян на нужный лад композицией с духоподъемным текстом: "Мы до конца будем стоять // За тебя Родина-мать... // Гордо реет над нами // Нашей Родины знамя". Хотелось немедленно отставить бокал и идти записываться в добровольцы.

Олег Газманов, судя по всему, был бы рад этому. Он в новогоднем "огоньке" пел: "В горниле победы сегодня как встарь // Опять закаляется Родины сталь".

Апофеозом полной надежд и желаний праздничной ночи стала песня на… украинском языке. Военный корреспондент, автор комиксов и певец из Мариуполя Аким Апачев на фоне разрушенного завода "Азовсталь" читал рэп на мове: "Пливе кача, дівки хороводять, // В Азовсталі демонів хоронять // Серед степу палахала хата, // Богоматір родить немовлято".

А Дарья Фрей вторила в припеве: "Це мій дім, це мій Крим, це моя земля, я також забираю мову". Человек несведущий мог на мгновение подумать, что это диверсанты вторглись в праздничный российский эфир. Но военкор объясняет, что написал эту песню на украинском языке, потому что "мы его забираем себе в качестве трофея" у нацистов, использующих "мову" для продвижения своей идеологии. "Враг будет разбит, победа будет за нами" – пообещал в конце песни Апачев. После такого продолжать есть сладкие мандарины под просекко казалось просто неприличным – захотелось осушить стакан простой русской водки.

Справедливости ради надо заметить, что "Новогодняя ночь на Первом" изначально планировалась как экскурс по хитам 2010-20 годов. Но то ли артистов не хватило, то ли песен, то ли ума, то ли вкуса. В итоге Лариса Долина исполняла почему-то композицию "Стена" 1999 года с мелькавшей на экране надписью "2011". А Лев Лещенко вышел на сцену с современной аранжировкой... романса XIX века "Крутится-вертится шар голубой". На экране при этом шли титры, указывающие годом рождения песни 2018-й…И только Юрий Антонов из ветеранов сцены с песней "Любимая, любимая, любимая" попал в концепцию программы. Эта его композиция впервые была исполнена в 2021-м. Первый канал, правда, датировал ее 2020-м, ну да не будем брюзжать. Может, режиссер устал от бесконечного в угоду политической ситуации перемонтажа, с горя выпил. Ну и в итоге не уследил.

На канале "Россия" Антонов в это же время пел написанную еще в 1981-м нестареющую песню "Мечта сбывается". Без микрофона и не попадая в свою же старую фонограмму. Но на второй кнопке было все такое – вневременное. Артисты делали вид, что исполняют эстрадную классику – "Команду молодости нашей", "Замечательный сосед", "Позвони мне, позвони", "Валенки", "Снег кружится". И совершенно было невозможно понять, какого года эта съемка и какой год мы встречаем. Да и так ли это важно, в конце концов!

Среди поздравлявших россиян были старшая дочь живущей в Израиле Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Вместо самой Примадонны ее шлягер "Большак" на "России" пели Лариса Долина и Надежда Бабкина, а "Две звезды" исполняли Сергей Лазарев и Полина Гагарина – не пропадать же добру!

Поздравляла страну и окончательное реабилитированная в России в минувшем году уроженка Черновицкой области Украины Ани Лорак. Причем последней дали спеть в праздничном эфире и сольно, и дуэтом с Григорием Лепсом.

Лепс, кстати, получил право открывать "Новогоднюю ночь на Первом". А сразу после речи главы государства, когда вся страна прильнула к экранам, а градус в бокалах, как напряжения был максимальным, в эфир всех главных каналов вышел длинный ролик… банка. Лучше же времени не нашлось. И потом реклама банка-спонсора шла постоянно и везде синхронно – чтобы нельзя было переключить и не видеть. Правда, после такого захотелось пойти и закрыть там все счета, забрать деньги, потому что встречать год с навязчивой рекламой – худшее, что может быть.

Впрочем, и сами проспонсированные банком "огоньки", веры в чудо не добавили. Порой казалось, что кто-то по ту или эту сторону экрана сошел с ума. Ведь нельзя же, в самом деле, считать адекватным звучавший под занавес праздничного эфира набор слов: "Бжж… Бжж… Бжж… Мы просто пчелы. // Бжж… Бжж… Бжж… На все готовы".