Считает копейки: Галкин заявил о бедности Пугачевой за границей

Артистка за рубежом оказалась не на берегу молочных рек, сегодня ее жизнь куда менее комфортна

Отъезд Аллы Пугачевой из России обернулся для нее не самой приятной стороной. Знаменитая певица на чужой стороне оказалась в непривычно тяжелом положении. Актер Борис Галкин подтвердил, что примадонна и ее семья сейчас не в лучшей ситуации.

Однажды Пугачева назвала свою эмиграцию "голожопингом", с юмором перефразировав популярный термин "дауншифтинг". Ей действительно нелегко приходится на чужбине. Звезда фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" считает, что это ожидаемо. По его словам, за границей мужу Аллы не удастся собрать многолюдных залов, как это было в России, поэтому доходы упали, и звездной семье волей-неволей приходится учиться считать каждую копейку.

О поведении Примадонны после начала спецоперации актер и режиссер сказал, что сегодня уже много людей не скрывает патриотическую позицию. Пугачевой на фоне патриотов потребовалось выделиться, привлечь к себе внимание, поэтому ее высказывание, в котором она обозвала россиян холопами, ожидаемо.



"Требуется что-то такое, от чего пахло бы такой вот прогнившей "клюквой"", – отметил актер.

Напомним, что в эмиграции Алла Пугачева изрядно поскиталась за два года. Сначала они с мужем и детьми уехали в Израиль. Когда там начались военные действия, то звездная чета перебралась на Кипр. Недавно бывшую звезду советской эстрады снова видели на Земле Обетованной и поговаривают, что Примадонна вернулась в Израиль насовсем.

Ранее мы писали, что дети Пугачевой, несмотря на переезды, продолжают обучение по российской программе.

