Прощают все: что известно о новом визите Пугачевой в Россию

Прощают все: что известно о новом визите Пугачевой в Россию
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Нумеролог озвучила прогноз для артистки

Из России за последние два года уехало немало киноактеров, эстрадных звезд, юмористов и других представителей шоу-бизнеса. Одни покинули страну молча, другие придумали благовидные предлоги вроде отпуска и лечения. Третьи выплеснули ушат грязи на пороге и отчалили. Сегодня некоторые пытаются вернуться, однако получится это не у всех.

Нумеролог Кристина Егиазарова заглянула в ближайшее будущее примадонны, изрядно покочевавшей в эмиграции: сначала Израиль, потом Кипр, впереди, по слухам, Англия или Америка. Эксперт считает, что певица неоднократно еще приедет в Россию, однако возвращения назад ждать не приходится. Как и сколь угодно долгого пребывания в стране.

Егиазарова охарактеризовала Пугачеву как женщину с энергией львиц, которая никогда не пропадет и выкрутится даже из самой сложной ситуации. А благодаря космическому обаянию им прощают почти все.

Не предрекает Егиазарова и возвращения опального рэпера Моргенштерна*, однако уверяет, что он еще прогремит и россияне не раз услышат об артисте. Напомнила нумеролог и о скандальном интервью исполнителя с Ксенией Собчак. Кристина считает, что им вообще нельзя общаться в формате интервью.

"У них очень плохая совместимость", – предупреждает Егиазарова.

Самой же "блондинке в шоколаде" эзотерик дала хорошую характеристику. Обилие единиц в дате рождения – признак агрессия и неумения уступать. Эти качества и помогают, и мешают одновременно, особенно в семейной жизни.

Ранее мы рассказывали, что Моргенштерн* в числе прочих пропадет из эфиров радиостанций.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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