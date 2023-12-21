"Родина пригвоздила к позорному столбу": Белый* отреагировал на статус иноагента

Опозоренным артист себя не считает и возвращаться в Россию не намерен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВАЙСМАНОМ* АНАТОЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВАЙСМАНА* АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Уехавший летом прошлого года актер Анатолий Белый* перебрался в Израиль. Там он не изменил решения не поддерживать Россию и продолжил высказываться в антироссийском духе. Недавно его признали иноагентом.

Белый* сожалеет только о дорогой московской квартире, которая сейчас переписана на его жену. Самому актеру в ближайшее время путь на родину закрыт в связи с новым статусом. Свежепризнанный иноагент считает, что это – окончательный разрыв его отношений с Россией.

Вчера он выходил на связь уже с новым званием. Актер признался, что испытывает гамму чувств и считает за честь оказаться в одном списке с другими звездами, получившими ту же метку. Россию он назвал бывшей родиной.



"Родина, я все понял, прощай", – написал на своей странице артист.



Несмотря на то, что жизнь в Израиле Белого* пока не радует, он не намерен сдаваться и менять свою антироссийскую позицию. Вайсман-Белый* много раз высказывался против СВО, собирал деньги для украинской армии и распространял фейки о России. Бывшие коллеги актера уверены, что он злится потому, что в Израиле никто не спешит предлагать ему работу. Сам Белый* позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес страны, зрителей и прежних коллег по сцене. Более того, он активно вредит "ленкомовцам" – например, недавно сорвал гастроли театра в Израиле.

Ранее мы писали, что Анатолий Белый* озвучил главную причину нежелания возвращаться в Россию.