В России выступили против возвращения сбежавшего русофоба Белого*

Идея актера вернуться в страну встретила резкое сопротивление людей

Анатолий Вайсман (Белый) не устает раздавать интервью после своего отъезда за границу. И то, что он говорит в них, возмущает до предела тысячи бывших сограждан беглого артиста. Неудивительно, что его идею "а может, вернуться?" встретили волнами негатива и раздражения.

Вайсман, например, отвечая на вопрос, сложно ли было пожелать поражения своей стране, высказался, что нет, что его предала страна и лишили священных праздников. Почему-то в искренность этого заявления не поверил никто из читателей. Белого обвинили в пафосе и насмешливой улыбке. Не исключено, что это попытка оправдать и стремительное бегство, и все то, что за время жизни вне России наговорил актер. По его словам, он любит страну и людей, но его обидели и оскорбили.

Однако те самые люди, которых любит беглый иноагент, почему-то не купились на оправдания и высказывания бывшего российского актера. Не повелись на них и прежние коллеги Белого, еще помнящие "заслуги" актера в том, что известную "Поминальную молитву", которую восстановил Александр Лазарев, зрители не увидят. Как могут не увидеть и другие постановки по Островскому, где заняты Ирина Муравьева и Сергей Никоненко.

Самые приличные слова, которые можно прочитать под интервью Белого – "больной", "продажная тварь", "падаль" и "урод". Часть читателей недоумевают, зачем вообще о таких, как Вайсман, продолжают писать и брать у них интервью. Другая часть уверена, что жалости Анатолий Белый не заслуживает, потому что предательство у него в крови – достаточно, мол, вспомнить, как он поступил с покойной Мариной Голуб, которая была его женой.

Чем дальше, тем больше россияне в шоке от перемен, произошедших с Белым. Они не понимают, как актер одного из самых крутых театров, снявшийся в десятках классных фильмов, имеющий звание заслуженного артиста России мог так измениться? Находятся и те, кто считает его просто больным, потому что, по мнению комментаторов, здоровые люди такое не скажут. Остальные вспоминают отношение Анатолия к России.

"Ты по сравнению с Родиной моль", – пишут в соцсетях.



Впрочем, нашлись и те, кто уверен, что всех несущих подобное иноагентов инструктируют в одном месте, поскольку слишком похожи их речи друг на друга.

Напомним, недавно русофобу Белому* врезал народный артист Сергей Никоненко.

