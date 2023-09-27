Актера поставили на место

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА



Популярный некогда актер тетра и кино Артур Смольянинов* после начала специальной военной операции отвернулся от народа, который его любил, а по степени русофобии побил многих своих коллег. Впрочем, он не ограничился одними лишь оскорблениями в адрес россиян.

Сбежавший в Европу артист заявил, что готов лично встать в ряды украинской армии, то есть ради защиты преступного киевского режима стрелять по своим, в том числе, коллегам по цеху, отправившимся защищать нашу родину.

Привлечь внимание западной аудитории к своей несостоявшейся персоне Артур Смольянинов*, конечно же, не смог, зато поклонники из России, а также другие звезды от него отвернулись. Впрочем, до актера ничего не дошло.

Звезда фильма "9 рота" поддержал потенциальное нападение ВСУ на суверенную территорию России. Артист подчеркнул, что ему наплевать, что останется от нашей страны.

И этой же самой России, по словам беглого иноагента, придется очень сильно постараться, чтобы он вернулся обратно. Новое заявление Артура Смольянинова* оказалось настолько неадекватным, что его заподозрили в психическом расстройстве.

"[Артур Смольянинов*] малость подвинулся рассудком", – сыронизировал общественный деятель Роман Худяков.

Напомним, ранее политик сообщил, что Алла Пугачева, которая тоже отличилась русофобскими заявлениями, возвращается на отечественное ТВ.

*признан иностранным агентом в РФ