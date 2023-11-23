Обругавший Россию Белый стал бездомным: что произошло

Безработный актер лишился дорогой московской квартиры

Бывшая звезда российских сериалов Анатолий Белый, сбежавший в Израиль, обрубил все связи с бывшей родиной. Сейчас он охотно поливает Россию грязью из Тель-Авива и не приезжает в страну сам. Недавно он лишился последней ниточки, связывавшей его с Россией: шикарная квартира у Чистых прудов больше актеру не принадлежит.

Белый переписал ее на свою супругу Инессу Москвичеву. Супруга нередко приезжает на квартиру и посылает Анатолию фото из их гнезда.

В Израиле беглому актеру приходится несладко. Он не знает иврит, а местная публика не знает его. В итоге солидные гонорары, какие Белый получал за съемки в России, остались только в мечтах. И такую квартиру беглому русофобу уже не купить.

Собственно, жилье в Москве – единственное, о чем тоскует эмигрант. Сам он хорохорится и говорит, что жить в России не хочет, не может и не будет, и хорошо, что его отрезало от страны внутренне, ведь возвращаться он не планирует.

Не исключено, что переписать квартиру на жену Анатолий Белый решил из страха перед национализацией. Некоторые обладатели недвижимости на территории РФ принялись активно продавать ее. Возможно, на торги выставят и четырехкомнатные апартаменты в Большом Харитоньевском переулке. Стоят они несколько десятков миллионов рублей.

Релокант Анатолий Белый женился на Инессе Москвичевой в 2013 году, когда его прежней жены Марины Голуб уже не стало. После начала СВО семейство перебралось в Израиль. Белый уволился из театра, но еще долго пакостил бывшим коллегам. Например, сумел добиться отмены гастролей "Ленкома" в столице Израиля. В нашей стране его требуют признать иноагентом.

Ранее мы писали, что россияне резко воспротивились возможному возвращению Анатолия Белого в страну.

