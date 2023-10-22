"Предал свою страну": Певцов обратился к живущему в Израиле Белому

"Предал свою страну": Певцов обратился к живущему в Израиле Белому
Дмитрий Певцов. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
В "Ленкоме" не понимают поступка улетевшего из страны артиста

Ныне проживающий в Израиле Анатолий Белый заявил, что готов отправиться на защиту родины – в чем сильно сомневаются его бывшие коллеги из "Ленкома". Ранее актер-релокант утверждал, что почувствовал за полтора года жизни в Израиле совершенно иное отношение к своей персоне – за что и желает отплатить приютившей его стране.

А вот экс-коллега Анатолия Вайсмана по сцене Дмитрий Певцов махнул рукой и заявил: мол, пусть воюет. Если умеет, конечно.

"Вообще Вайсман, он же Белый – предатель, он предал свою фамилию родовую и продал свою страну", – высказался Певцов в адрес Анатолия.

Светлана Немоляева до сих пор не понимает поведения Анатолия: сначала признавался в любви и восхвалял ее таланты, а затем нанес вот такой удар. Впрочем, многие актеры из "Ленкома" полагают, что Белого банально могла напугать конкуренция (тот исправно добивался отмены выступлений российских коллег в Израиле). Ведь сам Анатолий не смог дать концерты в Париже и Праге – из-за низкого спроса.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер же иронично указал, что российский театр никак не может угрожать Анатолию в Израиле. И ведь никто не ожидал такого от Анатолия в родном театре.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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