Сравнившего россиян с ХАМАС Белого потребовали наказать по заслугам

Актера могут объявить иноагентом

Общественники из "Зова народа" требуют признать иностранным агентом Анатолия Белого и провести в отношении артиста проверку на предмет дискредитации российской армии. Активные граждане уже успели обратиться с такой просьбой в ряд инстанций – Минюст, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Напомним, Белый ранее сравнил Россию с боевиками движения ХАМАС, а до этого называл страну "фашиствующей", требуя отменить гастроли бывших коллег из "Ленкома", которые должны были выступить с Тель-Авиве со спектаклем "Поминальная молитва".

По мнению общественников, Белый, проживающий в Израиле, ныне представляет собой "побирушку", скитаясь по странам Европы, чтобы наскребать на средства. Однако едва ли Анатолий будет востребован на Западе. Отменяя выступления россиян, тот столкнулся с "отменой своих". И действия артиста в отношении РФ, заявили в "Зове", нужно оценить с правовой точки зрения – а также признать актера иностранным агентом.

Активисты подчеркивают, что ранее Белый называл жителей РФ "генетически неполноценными".

Напомним, ранее выступление Белого в Чехии было отменено – по информации медиа, ни о каком солдауте не были и речи, так как продажа билетов шла весьма плохо.