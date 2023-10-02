Отвернувшийся от России Белый остался без работы

Стало известно, что выступление актера в Париже отменили

Как и некоторые другие коллеги по цеху, после событий весны прошлого годы известный актер Анатолий Белый отвернулся от России. Летом 2022-го он уволился из МХТ имени Чехова и покинул страну. С тех пор артист живет в Израиле и зарабатывает на жизнь за границей.

Сейчас, в эти непростые для многих времена, дела актера идут с переменным успехом. Ожидаемо, его позицию и решение переехать не поддержали многие поклонники и коллеги. В результате Белый столкнулся с критикой и осуждением. Еще больше артист разозлил бывших соотечественников пару месяцев назад, когда добился отмены гастролей московского "Ленкома" за границей своей гневной публикацией.

Впрочем, эта выходка не осталась для Анатолия Белого безнаказанной. Как оказалось, ему удалось в полной мере прочувствовать на себе закон бумеранга. Стало известно, что спектакль с участием актера "Я здесь", который должен был состояться 4 октября в Париже, отменили. В результате он остался без работы. Сообщается, что причиной стали плохие продажи билетов.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что сбежавший в Израиль актер Белый нашел способ отомстить россиянам.