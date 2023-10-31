Русофоба Белого припечатали к стенке: вылез за счет покойницы

Русофоба Белого припечатали к стенке: вылез за счет покойницы
Анатолий Белый. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Журналист Шахназаров прошелся по артисту

Актер театра и кино Анатолий Белый некогда был довольно востребованным артистом, однако после начала специальной военной операции не только самолично похоронил творческую карьеру, но и отвернулся от своих коллег.

Заслуженный артист России, сбежав в Израиль, принялся делать русофобские заявления. Кроме того, он сорвал гастроли "Ленкома" на своей новой родине. При этом карьера звезды на Западе тоже не задалась – его выступления отменили не только в европейских странах, но даже в Турции.

Уроженец Украины Анатолий Белый никогда не отличался пацифистскими позициями. После начала СВО он поддержал преступный киевский режим, а сейчас является сторонником Израиля, хотя умудряется критиковать новую родину.

Вероятно, в Россию он уже не вернется, хотя его и не ждут. Сегодня артиста активно критикуют как простые граждане, так и эксперты. К примеру, журналист Михаил Шахназаров и вовсе считает, что русофоб добился успеха только за счет покойной жены.

"Анатолий Белый только за счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран",

– припечатал беглеца к стенке Михаил Шахназаров. Он также назвал актера "необразованным идиотом" за написание названия страны "Россия" с маленькой буквы. Блогер задал риторический вопрос, почему звезда не осталась на Украине, напомнив, сколько всего ему дала наша страна.

Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
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