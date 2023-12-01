Анатолий Белый озвучил главную причину нежелания возвращаться в Россию

Актер не может морально выдержать встречу с бывшими коллегами

Прошло больше года с момента миграции Анатолия Белого из России Ныне он проживает в Израиле с семьей, пытаясь начать творческую карьеру с чистого листа. В очередном интервью артист вновь проехался по бывшим коллегам из "Ленкома", признавшись, что никогда не вернется туда, где имел уважение и популярность. И не желает видеть людей, которые будут критиковать его за антироссийские взгляды.

"Которые плюют мне вдогонку и говорят, что без меня хорошо и свободно", – уточнил артист.

Анатолий не собирается видеть артистов и певцов, которые поливались желчью в его сторону. Хотя и не может скрыть горечь, признаваясь, что намерен сторониться бывших коллег и российской публики – сознался, что испытывает от этого душевную боль.

А Дмитрий Певцов считает, что бывшему коллеге нечего надеяться на вторую волну популярности за рубежом. Едва ли он будет востребован в Израиле. Состоялся и вырос он далеко от этой страны. Поэтому, считает звезда "Бандитского Петербурга", выбор у Анатолия невелик. Либо скитаться по миру и нищенствовать, либо возвращаться туда, откуда приехал.