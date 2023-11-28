"Находил в себе силы": Белый признался в получении денег в России после СВО

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Анатолий Белый, обосновавшийся в Израиле после бегства из России, какое-то время после начала специальной операции продолжал съемки в сериале "Кошка". Актер объясняет, что в противном случае его бы оштрафовали на огромную сумму – а потому альтернатив не было.
Сам контракт, уверяет Белый, был подписан еще до начала известных всем событий на Украине. А сам сериал, к тому же, не имел никакой политической подоплеки. Хотя Анатолий не скрывает, что те месяцы были для него ужасны – артист переживал происходящее и находился в депрессии.
Как бы там ни было, силы на заработки в актерском ремесле у Вайсмана были. Анатолий все объясняет своим "инстинктом самосохранения" – не мог не обеспечить родных. Знал, что не мог допустить безответственности. Главное – дойти до момента, когда "семья улетит". А супруга умоляла, с его слов, не писать ничего компрометирующего в социальных сетях.
"И я заткнул себя, замкнул. У меня просто болело горло", – вспоминает Анатолий свои подвиги.
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