Несколько знаменитых артистов перестали крутить на российском радио

Песни этих исполнителей в следующем году услышать не выйдет

После нового года репертуар российских радиостанций существенно изменится. Из эфирных списков вычеркнут песни "прославившихся" за последнее время исполнителей вроде Моргенштерна* или Земфиры*. По данным одного из телеграм-каналов, у радиостанций появился некий "черный список" нежелательных в радийном эфире артистов. В него попали также Макс Барских и Борис Гребенщиков*.

Если раньше руководители сами решали, что крутить на волнах их станций, а что нет, то ныне, по рассказам сотрудников некоторых радиостанций, начальство получило список запретных имен и плейлисты вычищаются от фамилий иноагентов и тех, кто уехал из России и высказывается против нее. Диджеям объясняют новые правила формирования эфирного плейлиста на рабочих собраний. Сотрудники радиостанций опасаются падения рейтингов, ведь проверенные артисты – это гарантированный взлет, а как будут реагировать на молодняк, неизвестно.

Интересно, но ряд проведенных соцопросов показывает, что многие россияне и сами не желают слышать по радио "предателей". Люди говорят, что симпатия к творчеству некоторых исполнителей после их высказываний и грязи в адрес России резко испарилась.



Ранее мы рассказывали, почему София Ротару объявила жесткий бойкот россиянам и отказывается от всех предложений выступить.

* – признаны иноагентами по решению Минюста РФ.

