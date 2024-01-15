Аллу Пугачеву снова заметили на похоронах в Москве

Аллу Пугачеву снова заметили на похоронах в Москве
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Примадонна почтила память известного культурного деятеля

В понедельник прошли похороны артиста Юрия Соломина, который скончался в прошлую пятницу. Он ушел из жизни спокойно во сне, хотя до этого ему пришлось несколько недель провести в больнице под присмотром докторов в тяжелом состоянии. Свой покой он нашел на Троекуровском кладбище, где его положили рядом с супругой. 

Попрощаться с Соломиным люди приходили в Малый театр. Там собрались его друзья, коллеги, важные политические деятели и простые поклонники творчества артиста. Они принесли букеты цветов, венки и сказали несколько слов в память о знаменитом актере и режиссере.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На похоронах Соломина в Москве заметили и Аллу Пугачеву – она напомнила о себе с помощью венка из белых роз и лилий. На траурной ленте золотистыми буквами была указана надпись: "Юрию Соломину от Аллы Пугачевой". 

Пока возвращаться в Россию Примадонна не собирается. Как ранее рассказал ее друг Александр Буйнов, скорее всего, до окончания конфликта с Украиной артистка, если и будет приезжать, то совсем на короткий срок, как сделала это осенью. По словам певца, он до сих пор испытывает теплые чувства к Пугачевой, хотя она не сочла нужным пообщаться с ним на фоне своего приезда.

Источник: РИА "Новости"
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