Пугачева отвернулась от Киркорова после "голой вечеринки"

Пугачева отвернулась от Киркорова после "голой вечеринки"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Примадонна не поможет бывшему мужу

Народный артист России Филипп Киркоров на протяжении всей своей карьеры становился участником громких скандалов. Однако в конце минувшего года он вошел "не в ту дверь", за что впервые поплатился карьерой.

По крайней мере, временно Король отечественной эстрады лишился короны, а вместе с ней и возможности зарабатывать. Выступления с его участием отменили, а уже отснятые к Новому году и Рождеству материалы нещадно вырезали из эфиров.

К слову, подобное наказание стало вполне справедливым, хоть и суровым, по мнению российского народа. Общественность была крайне возмущена нарочито вульгарным поведением певца в непростые для страны времена.

После "голой вечеринки" Филипп Киркоров на всякий случай сбежал из России. При этом он успел принести извинения и даже на всякий случай отправил жителям Белгорода финансовую помощь. Впрочем, прощения артист пока не заслужил.

От него отвернулась даже бывшая супруга, а ныне тоже беглянка Алла Пугачева. Такое мнение высказал бывший продюсер Григория Лепса. Композитор Евгений Кобылянский уверен, что Примадонна не станет поддерживать поп-короля, так как больше не имеет отношения к эстраде.

"То есть, в принципе, [Алла Пугачева и Филипп Киркоров] не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая", – отметил продюсер.

Иными словами, певица, которая раньше была звездой номер один на отечественной сцене, не будет поднимать старые связи, чтобы спасти карьеру бывшего мужа. Евгений Кобылянский подчеркнул, что у Примадонны есть свои заботы.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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