Кто ответит за "голую вечеринку"? Ивлеева нашла "козла отпущения"

Блогершу уже оштрафовали

В конце декабря громче новогодних салютов по всей стране прогремел скандал с участием российских звезд, которые явились в нарочито вульгарном виде на тусовку, организованную блогершей Анастасией Ивлеевой.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие знаменитые участники "голой вечеринки" мгновенно подверглись жесточайшей критике за демонстративное аморальное поведение в трудные для России времена.

Сама Анастасия Ивлеева получила штраф в судебном порядке. Однако она постаралась скинуть с себя ответственность на "козла отпущения". По мнению телеведущей, вина за скандал лежит на агентстве DEPARTÁMENT. Согласно договору, данная компания является организатором мероприятия, а ИП блогерши – "всего лишь" заказчиком.

Кроме того, телеведущая заявила на суде, мол, разосланные гостям приглашения с описанием дресс-кода не являлись призывами к действию. По ее словам, фотографии носили лишь рекомендательный характер. Так или иначе, суд взыскал с Анастасии Ивлеевой сто тысяч рублей.

Кстати, некоторые участники "голой вечеринки" согласились поехать в зону СВО, чтобы поддержать россиян и искупить вину перед ними.