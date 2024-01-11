Никоненко разнес покаявшуюся Лолиту: "Не верю!"

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Поведение вип-персон, принявших участие в так называемой "голой вечеринке", организованной в конце декабря 2023 года Анастасией Ивлеевой, вызвало широкий общественный резонанс. Народ крайне негативно отнесся к вульгарному шабашу звезд в столь непростое время для нашей страны.
Скандал прогремел на всю Россию. И пока 25-летний рэпер VACIO отбывал административное наказание за носок на мужском детородном органе, другие артисты тоже получили по "носку" и оказались свободны, как домовенок Добби.
Правда, ни Лолита Милявская, ни Филипп Киркоров, ни Ксения Собчак не оказались довольны этой свободой, ведь их фактически освободили от дальнейших контрактов, а терять деньги наши вип-персоны очень не любят.
Пришлось публично каяться и все-таки раскошелиться немного. Филипп Киркоров решил материально помочь белгородцам. Трагедия сограждан внезапно заинтересовала и Ксению Собчак.
Светская львица объявила сбор для людей, пострадавших от террористической атаки ВСУ. Лолита Милявская со слезами на глазах вышла в эфир, чтобы поддержать жителей Белгорода, а заодно и подругу по несчастью.
Только слезам певицы не поверили даже коллеги. Вот и легендарный советский актер Сергей Никоненко разнес участников "голой вечеринки".
"Помните, Станиславский говорил? "Не верю!". Это очень точные слова!", – подчеркнул народный артист РСФСР.
По мнению Сергея Никоненко, покаяние Филиппа Киркорова тоже выглядит неубедительно. Артист заявил о желании забыть до конца жизни проштрафившихся звезд.
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