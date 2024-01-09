Убрали не только Киркорова и Лолиту: Цой объяснила свое отсутствие на "Песне года"

Убрали не только Киркорова и Лолиту: Цой объяснила свое отсутствие на "Песне года"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
52-я "Песня года", которую показывали на канале "Россия" в первые дни 2024-го, оказалась богата на скандалы. Сейчас всплыл еще один.

В телеверсии "Песни года" не было номера Лолиты, которая пела на съемке программы в начале декабря "Марлен". Не было Филиппа Киркорова, который выступал с композицией "Если ты уйдешь" и представлял дуэт с Люсей Чеботиной на песню "Королева". Не было и композиции "Дамы за 30", с которой выходили на сцену Катя Гордон и Лера Кудрявцева. Кого-то убрали поле скандальной "голой" вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. А кто-то просто не нравится руководству канала – и такое бывает.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но поклонники удивились тому, что на "Песне года" cнова не увидели Аниту Цой. Она выпускает отличные песни, снимает красивые клипы, делает яркие шоу, но знаменитый телефестиваль ее упорно не замечает.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается "Песней года", – объяснила Народная артистка России корреспонденту "Утро.ру" свое отсутствие в программе. – Я не то, чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать. За все 52 года истории этого фестиваля меня приглашали туда лишь дважды – в 2001-м с песней "Романс" и в 2016-м с композицией "Сумасшедшее счастье".

На "Песне года" лауреатам, традиционно, вручают дипломы. И Цой, хотя наград у нее очень много, считает, что лишним бы для нее приз этого фестиваля не был.

"Любая награда – это оценка труда артиста и качества этого труда, – говорит она. – Но мне важно, чтобы эта премия была честная, поэтому я не обиваю пороги и не прошу никого".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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