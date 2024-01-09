Убрали не только Киркорова и Лолиту: Цой объяснила свое отсутствие на "Песне года"

52-я "Песня года", которую показывали на канале "Россия" в первые дни 2024-го, оказалась богата на скандалы. Сейчас всплыл еще один.

В телеверсии "Песни года" не было номера Лолиты, которая пела на съемке программы в начале декабря "Марлен". Не было Филиппа Киркорова, который выступал с композицией "Если ты уйдешь" и представлял дуэт с Люсей Чеботиной на песню "Королева". Не было и композиции "Дамы за 30", с которой выходили на сцену Катя Гордон и Лера Кудрявцева. Кого-то убрали поле скандальной "голой" вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. А кто-то просто не нравится руководству канала – и такое бывает.

Но поклонники удивились тому, что на "Песне года" cнова не увидели Аниту Цой. Она выпускает отличные песни, снимает красивые клипы, делает яркие шоу, но знаменитый телефестиваль ее упорно не замечает.

"Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается "Песней года", – объяснила Народная артистка России корреспонденту "Утро.ру" свое отсутствие в программе. – Я не то, чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать. За все 52 года истории этого фестиваля меня приглашали туда лишь дважды – в 2001-м с песней "Романс" и в 2016-м с композицией "Сумасшедшее счастье".

На "Песне года" лауреатам, традиционно, вручают дипломы. И Цой, хотя наград у нее очень много, считает, что лишним бы для нее приз этого фестиваля не был.

"Любая награда – это оценка труда артиста и качества этого труда, – говорит она. – Но мне важно, чтобы эта премия была честная, поэтому я не обиваю пороги и не прошу никого".