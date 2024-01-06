Прикрывавший стыд на "голой" вечеринке носок упал в цене после отмены Киркорова

После "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в цене упали не только артисты. Главный ее герой - белый хлопковый носок - тоже подешевел.

Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак говорят, что предновогодний поход в клуб к Анастасии Ивлеевой вышел им боком – ни тебе новогодних "корпоративов", ни "огоньков". Многих звезд первой величины попросту отменили. Их потери оцениваются в десятки миллионов рублей!

Потери и у носка, которым 25-летний рэпер VACIO прикрывал на этом скандальном мероприятии свой стыд. Никакой другой одежды на трясущемся парнишке в морозный день 21 декабря не было.

Этот носок на камеру облизывали многие участники вечеринки, и не только женского пола. Такая вот скандальная реклама бренду вышла. Правда, Лефортовский суд Москвы не оценил креатива и 27 декабря признал вечеринку "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", а VACIO был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Стоит заметить, что наделавший шума носок на нем был не простой, а золотой. Изготовлен сей изысканный предмет гардероба французским модным домом Balenciaga, основанным в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой в Сан-Себастьяне. В России в ЦУМе такой носок до вечеринки Ивлеевой можно было купить за 14 680 рублей. Здесь стоит напомнить, что в 2023 году прожиточный минимум российского пенсионера на федеральном уровне составлял 12 981 рубль.

Сегодня же цена резко упала, и теперь белоснежные носки, какие подчеркивали половую принадлежность VACIO, отдают всего за 10 270! Значит, любой пенсионер может себе позволить щеголять в Вalenciaga.