Прикрывавший стыд на "голой" вечеринке носок упал в цене после отмены Киркорова

Прикрывавший стыд на "голой" вечеринке носок упал в цене после отмены Киркорова
Фото: Утро.ру
После "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в цене упали не только артисты. Главный ее герой - белый хлопковый носок - тоже подешевел.

Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак говорят, что предновогодний поход в клуб к Анастасии Ивлеевой вышел им боком – ни тебе новогодних "корпоративов", ни "огоньков". Многих звезд первой величины попросту отменили. Их потери оцениваются в десятки миллионов рублей! 

Потери и у носка, которым 25-летний рэпер VACIO прикрывал на этом скандальном мероприятии свой стыд. Никакой другой одежды на трясущемся парнишке в морозный день 21 декабря не было. 

Этот носок на камеру облизывали многие участники вечеринки, и не только женского пола. Такая вот скандальная реклама бренду вышла. Правда, Лефортовский суд Москвы не оценил креатива и  27 декабря признал вечеринку "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", а VACIO был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Стоит заметить, что наделавший шума носок на нем был не простой, а золотой. Изготовлен сей изысканный предмет гардероба французским модным домом Balenciaga, основанным в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой в Сан-Себастьяне. В России в ЦУМе такой носок до вечеринки Ивлеевой можно было купить за 14 680 рублей. Здесь стоит напомнить, что в 2023 году прожиточный минимум российского пенсионера на федеральном уровне составлял 12 981 рубль. 

Фото: Утро.ру

Сегодня же цена резко упала, и теперь белоснежные носки, какие подчеркивали половую принадлежность VACIO, отдают всего за 10 270! Значит, любой пенсионер может себе позволить щеголять в Вalenciaga.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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