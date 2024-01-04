Верните гонорар: сколько вырезанный Киркоров получил за участие в "Песне года"

Верните гонорар: сколько вырезанный Киркоров получил за участие в "Песне года"
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Считаем доходы и потери Короля российской эстрады

Филиппа Киркорова за участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой наказали по полной программе – вырезали из всех "новогодних программ, включая "Песню года". Многим в этой связи стала интересна судьба гонорара певца, который снимался, но не попал в итоге в праздничный эфир. Особо яростные блюстители морали и вовсе призывали Короля российской эстрады вернуть полученный гонорар.

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

"Возвращать Киркорову нечего, – рассказали "Утро.ру" организаторы "Песни года". – За участие в телефестивале артистам никогда не платят. Для них это статусно и престижно".

Иные артисты и сами рады бы приплатить, да их не берут в "Песню года" даже с деньгами.

Долгое время ходили упорные слухи, что Герою Украины Софии Ротару – единственной из артистов! – в последние годы платили хороший гонорар за участие в "Песне года". "Это миф, – заверил знающий кухню шоу-бизнеса продюсер Павел Шеленговский. – Может, ей и платили в конверте так, что все остальные артисты не знали, но, я cомневаюсь и думаю, Ротару, как и все, выступала всегда в "Песне года" без гонорара".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России

Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой

Появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника

Артист покорил даму своей манерой общения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей