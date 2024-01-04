Верните гонорар: сколько вырезанный Киркоров получил за участие в "Песне года"

Считаем доходы и потери Короля российской эстрады

Филиппа Киркорова за участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой наказали по полной программе – вырезали из всех "новогодних программ, включая "Песню года". Многим в этой связи стала интересна судьба гонорара певца, который снимался, но не попал в итоге в праздничный эфир. Особо яростные блюстители морали и вовсе призывали Короля российской эстрады вернуть полученный гонорар.

"Возвращать Киркорову нечего, – рассказали "Утро.ру" организаторы "Песни года". – За участие в телефестивале артистам никогда не платят. Для них это статусно и престижно".

Иные артисты и сами рады бы приплатить, да их не берут в "Песню года" даже с деньгами.

Долгое время ходили упорные слухи, что Герою Украины Софии Ротару – единственной из артистов! – в последние годы платили хороший гонорар за участие в "Песне года". "Это миф, – заверил знающий кухню шоу-бизнеса продюсер Павел Шеленговский. – Может, ей и платили в конверте так, что все остальные артисты не знали, но, я cомневаюсь и думаю, Ротару, как и все, выступала всегда в "Песне года" без гонорара".

