От отправленного копать окопы на благо Родины Киркорова осталась только рука

Что случилось с королем российской эстрады

По самым скромным подсчетам участие Филиппа Киркорова в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой стоило ему 10 миллионов рублей. Именно столько он потерял после отмены всех запланированных новогодних корпоративов.

Но репутационные потери оцениваются куда дороже. Ведь короля российской эстрады вырезали из всех праздничных "огоньков" и концертов. Из телеверсии "Песни года" его убрали филигранно. Общий номер на композицию "Песня остается с человеком" перемонтировали так, словно бы певца вовсе не было на сцене. Кадры с ним заменили видами счастливых зрителей, а исполненную им строчку записал в студии Игорь Николаев. Правда, хотя голос бывшего мужа Королевой и звучит, самого его в этом хоре не видно. Такой вот парадокс.

От Киркорова в "Песне года" осталась только правая рука. Он был одет в белый костюм и в некоторых кадрах руку Лучезарного можно заметить слева от Ани Лорак.

Для певца, конечно, стало потрясением, что народ радуется его запрету и злословит. "Его надо отправить копать окопы, так больше принесет пользы Родине", – зубоскалят люди в комментариях к записи "Песни года", которую показывали 1 и 2 января на канале "Россия".