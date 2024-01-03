От отправленного копать окопы на благо Родины Киркорова осталась только рука

От отправленного копать окопы на благо Родины Киркорова осталась только рука
Фото: Утро.ру
Что случилось с королем российской эстрады

По самым скромным подсчетам участие Филиппа Киркорова в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой стоило ему 10 миллионов рублей. Именно столько он потерял после отмены всех запланированных новогодних корпоративов.

Но репутационные потери оцениваются куда дороже. Ведь короля российской эстрады вырезали из всех праздничных "огоньков" и концертов. Из телеверсии "Песни года" его убрали филигранно. Общий номер на композицию "Песня остается с человеком" перемонтировали так, словно бы певца вовсе не было на сцене. Кадры с ним заменили видами счастливых зрителей, а исполненную им строчку записал в студии Игорь Николаев. Правда, хотя голос бывшего мужа Королевой и звучит, самого его в этом хоре не видно. Такой вот парадокс.

Фото: Утро.ру

От Киркорова в "Песне года" осталась только правая рука. Он был одет в белый костюм и в некоторых кадрах руку Лучезарного можно заметить слева от Ани Лорак.

Для певца, конечно, стало потрясением, что народ радуется его запрету и злословит. "Его надо отправить копать окопы, так больше принесет пользы Родине", – зубоскалят люди в комментариях к записи "Песни года", которую показывали 1 и 2 января на канале "Россия".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Известных артистов грозят лишить концертов после сравнения SHAMAN с беляшами

Скандал на "Песни года" не утихает до сих пор

Почему жена отправила Меньшова доживать последние дни в хосписе

Телеведущий боролся с тяжелым недугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей