За артиста взялись общественники

После скандальной "голой вечеринки", взорвавшей российскую общественность, многие знаменитости лишились возможности выступать. Распущенность звезд в тяжелые для страны времена обычные люди оценили крайне негативно.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие артисты мгновенно пропали с экранов. К примеру, низложенного короля отечественной эстрады вырезали даже из "Песни года", которая много лет не обходилась без его участия.

Филипп Киркоров был вынужден извиниться за свое поведение перед россиянами. Он даже решил направить финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки ВСУ.

Однако пока что прощения певец не заслужил. А вслед за ним в России отменили другую знаменитость. В праздничных программах зрителя не увидели также Александра Ревву.

Изначально артист негативно отозвался об СВО и покинул страну. К слову, он успел обзавестись недвижимостью в ОАЭ и Европе, а вот карьеру построить не смог.

"Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство", – напомнил общественник Виталий Бородин.

По его словам, Александр Ревва переобулся, но зарабатывать в России больше не сможет. Быть может, ему тоже стоит искупить вину, выступив перед жителями новых регионов? Филиппу Киркорову этот вариант уже предложили.

