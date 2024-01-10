Под раздачу попали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие вип-персоны

Так называемая "голая вечеринка", организованная ночью 21 декабря Анастасией Ивлевой, стала самым ярким светским скандалом минувшего года. Общественный резонанс грохнул громче любого новогоднего салюта. Абсолютно хамское поведение зажравшихся звезд в такие сложные времена для России возмутило всю страну.

Главным виновником торжества был признан 25-летний рэпер VACIO, нацепившийся носок на мужское, с позволения сказать, достоинство. Однако одним носком дело не ограничилось. Второй – метафорический – достался остальным гостям. Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие вип-персоны, словно домовой Добби, получили свой носок и оказались свободны... Свободны от дальнейших выступлений и рекламных проектов.

Разумеется, волна общественной критики и дамоклов меч, нависший над карьерой, сделали свое дело. Скандалистка Ксения Собчак, которая никогда не стеснялась критиковать власти страны, неожиданно заступилась за жителей Белгорода.

Пострадавших от террористической ракетной атаки ВСУ сограждан материально поддержал и Филипп Киркоров. Только деньгами прощение народа нельзя купить. Особенно если вы носите на – не там, где надо – носки за 14 с лишним тысяч рублей.

Однако условие прощения опальных участников "голой вечеринки" все-таки названо. Народ интересуется, почему бы Филиппу Киркорову или Ксении Собчак лично не съездить в новые субъекты России и не поддержать живущих там сограждан - это могло бы изменить отношение людей к ним.