Хулигану в носке с "голой вечеринки" вручили повестку в военкомат

Выходка может дорого обойтись артисту

В информационном пространстве продолжают обсуждать нашумевшую "голую вечеринку" популярной блогерши Анастасии Ивлеевой. Некоторым участникам вертепа досталось больше остальных.

Так, главной звездой сомнительного мероприятия стал рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Парень явился на шабаш в одном носке на причинном месте.

В итоге молодого человека привлекли к ответственности за хулиганство и задержали на 15 суток, напоминает телеканал RT.

Теперь же стало известно, что крепкому парню вручили повестку в военкомат, передает телеканал "360". По имеющимся данным, певец не собирается уклоняться от исполнения долга перед родиной.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года

Стало известно, как на самом деле складывается финансовая ситуация у звездных супругов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей