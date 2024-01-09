Хулигану в носке с "голой вечеринки" вручили повестку в военкомат

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В информационном пространстве продолжают обсуждать нашумевшую "голую вечеринку" популярной блогерши Анастасии Ивлеевой. Некоторым участникам вертепа досталось больше остальных.
Так, главной звездой сомнительного мероприятия стал рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Парень явился на шабаш в одном носке на причинном месте.
В итоге молодого человека привлекли к ответственности за хулиганство и задержали на 15 суток, напоминает телеканал RT.
Теперь же стало известно, что крепкому парню вручили повестку в военкомат, передает телеканал "360". По имеющимся данным, певец не собирается уклоняться от исполнения долга перед родиной.
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