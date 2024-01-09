В скандале с "голой вечеринкой" нашли след Пугачевой

В скандале с "голой вечеринкой" нашли след Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деятельность бывшей примадонны продолжает аукаться шоу-бизу

Главной темой конца завершившегося года стал взбесивший общественность вертеп, устроенный модной блогершей Анастасией Ивлеевой. Полуголые пляски знаменитостей продолжают активно обсуждать. Эксперты из разных сфер анализируют произошедшее и пытаются понять истоки случившегося. Так, в этой резонансной истории неожиданно был обнаружен след бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

К соответствующим умозаключениям пришла специалист по звездной тусовке Татьяна Федоткина. Так, на произошедшее могла косвенно повлиять Алла Борисовна. Светский обозреватель наметанным глазом оценила поведение знаменитого певца Филиппа Киркорова.

Федоткина указала, что именно он является мастером выстраивания внутрицеховых интриг. Впрочем, до последнего времени позицию "серого кардинала" российского шоу-бизнеса он уступал экс-жене. Однако Пугачева сделала большую ошибку, покинув Россию и став на сомнительные позиции. Вероятно, провал такой мощной конкурентки окрылил Киркорова, который слишком загордился и поверил в свою непотопляемость.

Именно этим можно объяснить участие поп-короля в скандале, который может серьезно подпортить ему карьеру. Киркоров и Лолита стали главными козлами отпущения после дикого скандала.

"Видимо, то, что он впервые превзошел по уму мать эстрадных драконов Аллу Пугачеву, перед который всегда ходил эдаким волшебником-недоучкой, вскружило ему голову и отбило нюх на новые веяния", – рассуждает звездный специалист.

К слову, ранее стало известно, что покинувший Россию Киркоров принял неожиданное решение.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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