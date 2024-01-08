Покинувший Россию Киркоров принял неожиданное решение

Артист жертвует свой гонорар

Поп-король российской сцены попал в опалу после известных всем событий, начавшихся в московском клубе "Мутабор", где блогершей Анастасией Ивлеевой была организована та самая "голая" вечеринка в конце декабря – на ней отметились многие селебрити. У певца, как и у многих присутствовавших там коллег, после этого были отменены многие мероприятия.

Пытающийся реабилитироваться в глазах общественников Филипп решил совершить благое дело – артист сообщил поклонникам в социальных сетях, что намерен оказать помощь жителям Белгорода, пострадавшим после обстрела во время новогодних гуляний.

В частности, Филипп вознамерился оказать финансовую помощь. Киркоров уточнил, что передаст свой гонорар за участие в телешоу "Новогодняя Маска" пострадавшим.

Напомним, после "отмены", с которой столкнулся Киркоров из-за участия в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, продюсеры решили заменить певца в картине "Иван Васильевич меняет все". На смену артисту пришел звезда "Слова пацана" Никита Кологривый.

А недавно Филипп Бедросович выступил перед зрителями в Дубае, заявив, что не представляет себе жизни за пределами родной страны.



