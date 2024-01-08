Покинувший Россию Киркоров принял неожиданное решение

Покинувший Россию Киркоров принял неожиданное решение
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист жертвует свой гонорар

Поп-король российской сцены попал в опалу после известных всем событий, начавшихся в московском клубе "Мутабор", где блогершей Анастасией Ивлеевой была организована та самая "голая" вечеринка в конце декабря – на ней отметились многие селебрити. У певца, как и у многих присутствовавших там коллег, после этого были отменены многие мероприятия.

Пытающийся реабилитироваться в глазах общественников Филипп решил совершить благое дело – артист сообщил поклонникам в социальных сетях, что намерен оказать помощь жителям Белгорода, пострадавшим после обстрела во время новогодних гуляний.

В частности, Филипп вознамерился оказать финансовую помощь. Киркоров уточнил, что передаст свой гонорар за участие в телешоу "Новогодняя Маска" пострадавшим.

Напомним, после "отмены", с которой столкнулся Киркоров из-за участия в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, продюсеры решили заменить певца в картине "Иван Васильевич меняет все". На смену артисту пришел звезда "Слова пацана" Никита Кологривый. 

А недавно Филипп Бедросович выступил перед зрителями в Дубае, заявив, что не представляет себе жизни за пределами родной страны.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

Плющенко и Рудковская изо всех сил скрывали эту тайну два года

Стало известно, как на самом деле складывается финансовая ситуация у звездных супругов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей