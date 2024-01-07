Отмененный в России Киркоров решил выступить на зарубежной сцене

Впервые после "голой вечеринки" поп-король нашел возможность работать

После "голой вечеринки" короля российской эстрады Филиппа Киркорова вырезали из кучи телеэфиров, отменили несколько его концертов, сорвались корпоративы. Впервые после скандала он смог выйти на сцену, но не в России. Песни поп-звезды слушали в Дубае.

Зал был полон, певец работал с присущим ему размахом, исполнив свои самые популярные хиты, включая композицию "Жара в Дубае", записанную совместно с Михаилом Шуфутинским. Зрители подпевали и заваливали звезду цветами. Но сам Киркоров между номерами явно грустил. В какой-то момент он признался, что сегодня в его жизни наступила черная полоса и пока просвета нет. Но он верит, что однажды все изменится и белая полоса вернется.





"Я себе не представляю свою жизнь без России – без своего дома", – с пафосом заявил артист.



Похоже, король российской эстрады тяжело переносит круговой бойкот и отмену после своего участия в скандальном мероприятии. Напомним, номер Киркорова вырезали из главного шоу "Песня года", у него сорвалось несколько концертов. Совместное выступление с ним стоило эфира и тем, кто исполнял композиции вместе с поп-королем – их тоже "отменили".

Ранее мы писали, что Киркоров открыл личную тайну на фоне последних событий в его творческой жизни.

