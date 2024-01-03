Скрывал от россиян: раскрыта личная тайна решившего покинуть страну Киркорова

Скрывал от россиян: раскрыта личная тайна решившего покинуть страну Киркорова
Фото: соцсети
Певец тщательно избегал рассказывать это публике

Филипп Киркоров, наряду с Анастасией Ивлеевой, стал самой обсуждаемой персоной конца ушедшего года. Артиста убрали из нескольких новогодних передач, что стало для него серьезным потрясением. И как бы не старался он исправить ситуацию в более благоприятное русло, ничего не помогло.

На фоне всех переживаний Киркоров решил покинуть Россию. Он намеревается отправиться в январский отпуск раньше срока, поскольку все выступления были отменены "по независящим от организатора причинам". Единственное – Новый год он встретил в кругу своих родных и близких.

Кадры с домашнего торжества Киркорова появились в соцсетях, и благодаря ним была раскрыта личная тайна решившего покинуть страну артиста. Оказалось, что певец успел набить себе татуировку на руке – это то, что он в последнее время так активно скрывал ото всех россиян, появляясь на публичных мероприятиях в перчатках. 

Фото: соцсети

Сейчас на кисти поп-короля красуется скарабей – он является символом перерождения. Неизвестно, что сподвигло 56-летнего артиста на такой шаг, хотя и удивительного в этом ничего нет – в последнее время его окружают сотрудники, которые полностью покрывают себя разнообразными тату.

Например, под конец года Филипп Киркоров поменял своего помощника. Вместо накаченного Артема Кияшко, исписанного различными изображениями с ног до головы, сейчас директором артиста является Максим Ситник – тоже подтянутый парень с обилием татуировок. Не исключено, что их пример мог вдохновить певца на смелый поступок.

При этом еще несколько лет назад Киркоров в одном из интервью признавался, что тату – не про него. Он боится делать что-то со своей внешностью, что останется на всю жизнь, поскольку любит эксперименты.

Источник: Telegram
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