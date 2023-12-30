Киркорова и Лолиту лишили последнего заработка: зря надеялись

Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу

"Голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой не только прогремела на всю страну и была замечена за границей, но и порядком подпортила жизнь тем, кто блистал на ней оголенными телесами. Так, стало известно, что одних из самых именитых гостей вечеринки лишили последнего новогоднего шоу.



Так строго судьба наказала поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и известную певицу Лолиту Милявскую. Еще недавно артист рассказывал, что все-таки будет публично выступать на праздниках и покажет свои вокальные данные на "Зимнем Show". Надо полагать, кому-то не понравилось, что опальных артистов хотят показывать народу в Новый год, 1 января.



В итоге стало известно, что Киркорова и Милявскую убирают из программы концерта. Им на смену придут молодые талантливые артисты Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Такая информация размещена на сайте Live Арены, где пройдет мероприятие.



Так что Филипп Киркоров зря надеялся, что эту новогоднюю площадку и источник хорошего гонорара ему оставят. Ведь уже после "голой вечеринки" он публиковал на своей странице афишу данного шоу. Организаторы взвесили все за и против, отменили Киркорова и Лолиту и поблагодарили зрителей за понимание.



К слову, ранее в клубе, где была организована скандальная вечеринка с полуголыми знаменитостями, пожаловались на жадность ее организаторши Насти Ивлеевой.

