Киркорова и Лолиту лишили последнего заработка: зря надеялись

Киркорова и Лолиту лишили последнего заработка: зря надеялись
Лолита Милявская. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу

"Голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой не только прогремела на всю страну и была замечена за границей, но и порядком подпортила жизнь тем, кто блистал на ней оголенными телесами. Так, стало известно, что одних из самых именитых гостей вечеринки лишили последнего новогоднего шоу.

Так строго судьба наказала поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и известную певицу Лолиту Милявскую. Еще недавно артист рассказывал, что все-таки будет публично выступать на праздниках и покажет свои вокальные данные на "Зимнем Show". Надо полагать, кому-то не понравилось, что опальных артистов хотят показывать народу в Новый год, 1 января.

В итоге стало известно, что Киркорова и Милявскую убирают из программы концерта. Им на смену придут молодые талантливые артисты Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Такая информация размещена на сайте Live Арены, где пройдет мероприятие.

Так что Филипп Киркоров зря надеялся, что эту новогоднюю площадку и источник хорошего гонорара ему оставят. Ведь уже после "голой вечеринки" он публиковал на своей странице афишу данного шоу. Организаторы взвесили все за и против, отменили Киркорова и Лолиту и поблагодарили зрителей за понимание.

К слову, ранее в клубе, где была организована скандальная вечеринка с полуголыми знаменитостями, пожаловались на жадность ее организаторши Насти Ивлеевой.

Источник: Live Арена ✓ Надежный источник
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