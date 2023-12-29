В клубе с "голой вечеринки" пожаловались на жадность Ивлеевой

Популярная блогерша и ведущая, имеющая весьма солидный доход, оказалась скрягой

Из клуба "Мутабор", где проходила эпатажно-эротическая вечеринка Насти Ивлеевой, сообщили о долгах телеведущей заведению. Как рассказала сотрудница клуба, договор на проведение двух вечеринок должен был принести "Мутабору" три миллиона рублей за аренду плюс неслабую сумму за спиртное из бара.

Треть "арендных" денег до сих пор не выплачены, не получены средства и за алкоголь. И это несмотря на огромные доходы блогерши. Часть суммы погасили продажей билетов – на второй день вечеринки продавали входные квитки. Сама Ивлеева не интересовалась организацией вечеринки, всем занималась отдельна организация. Управляющих не предупредили и о появлении прессы на площадке, что особенно странно, учитывая требования изъять телефоны у сотрудников клуба. Вечеринку изначально должен был снимать специальный фотограф, а появление репортеров из разных ресурсов стало для сотрудников клуба сюрпризом.

Администратор "Мутабора" пояснила, с чем связан, предположительно, дресс-код вечеринки. Ивлеева когда-то работала в "Плейбое" и организовала крупный фотосет, но журнал закрыли и кадры так и не опубликовали. Получив недавно права на материалы той съемки, Ивлеева решила устроить тусовку в стиле "без одежды", чтобы показать красоту человеческого тела.

После вечеринки налоговики, и так интересовавшиеся блогершей, взялись за нее всерьез. В итоге ФНС проверила бизнес оскандалившейся блогерши, обнаружив подтверждения схемы дробления, позволившей ведущей не заплатить весьма немалую сумму налогов – 137 миллионов рублей. По предположениям ФНС, Ивлеева оказывала услуги и как ИП, и с помощью своего ООО по упрощенной схеме налогообложения в обоих случаях, что позволяло ей не допускать слишком сильного увеличения дохода и не менять систему налогообложения на менее выгодную.

Ивлеева вынуждена была проявить законопослушность и выплатить долги по налогам. Правда, не все. В ФНС говорят, что у нее еще есть время до 31 декабря, чтобы погасить все долги перед налоговиками. Сумма не выплаченной мзды составляет 58 тысяч рублей. По сравнению с уже погашенным долгом это мизер.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за накопленные с 2020 по 2022 год долги популярная телеведущая и блогерша рисковала получить пять лет тюремного заключения.

Ранее мы приводили список звезд, которые отказались от участия в "голой вечеринке".

