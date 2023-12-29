Угодившая в скандал Ивлеева нашла влиятельного защитника

Угодившая в скандал Ивлеева нашла влиятельного защитника
Фото: соцсети
Не все поддержали отмену знаменитостей после вечеринки

Вечеринка Анастасии Ивлеевой стала самым громким событием уходящего года. После этого практически все участники столкнулись с серьезными проблемами – от отмены выступлений до проверок МВД. И хотя знаменитости поспешили извиниться, от расправы это их не уберегло.

Однако не все поддерживают воинственный настрой в отношении гостей мероприятия и блогера. Несмотря на слухи, что тусовка звезд очень не понравилась бойцам, среди них не все отнеслись к этому настолько резко. Например, угодившая в скандал Ивлеева нашла влиятельного защитника. Им оказался участник СВО Андрей Никитин, известный по своему позывному Фунт. Он поделился своим мнением по поводу увиденного.

Солдат отметил, что действительно голым на вечеринке в Mutabor был только один человек – остальные пришли в том, в чем и без того ходят.

"Все больше походит на какую-то внутритусовочную разборку с использованием силового ресурса и разгона моральной паники", – пишет он.

По словам Никитина, выходка парня с носком смотрелась бы эпатажно около 30 лет назад, но не в современное время. Он напомнил, что никто на мероприятии не делал ничего напрямую оскорбительного для бойцов, а также не фотографировался голым напротив храма. Солдат напомнил, что отдых в клубах существует не для того, чтобы вести себя там по-пуритански.

При этом военкор Коц ранее опубликовал обращение солдат, в котором они предлагали звездам искупить свою вину покупкой дронов, сообщало "Радио 1".

Во время своего 20-минутного обращения после вечеринки Анастасия Ивлеева просила, чтобы ее простили. Но если этого не случится, то она готова "к любым исходам", указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Telegram
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