Захар Прилепин нашел в "голой вечеринке" след спецслужб

Захар Прилепин нашел в "голой вечеринке" след спецслужб
Захар Прилепин. Фото: Petrov Sergey/news.ru globallookpress.com
Писатель предположил, что скандальную тусовку мог организовать крупный мобильный оператор, убрав Ивлееву с роли амбассадора

Шквал обсуждений и возмущений по поводу вечеринки, устроенной блогершей и актрисой Настей Ивлеевой, не стихает и спустя несколько дней после случившегося. Писатель и общественный деятель Захар Прилепин предположил, что организовать "голую вечеринку" мог сам мобильный оператор, чьим амбассадором была Ивлеева.

Об этом, по его словам, говорит присутствие на вечеринке вице-президента компании и трансляция происходящего в клубе на связанной с мобильным оператором платформе. После разразившегося скандала на странице эфира все исчезло.

"Не покидает ощущение: спецслужбы провернули и акцию с Мутабором, и саморазоблачение", – заявил Прилепин.

Писатель добавил, что все сложилось удачно для осуждающих, а вот участники вечеринки даже не имеют возможности ответить на шквал критики. При этом он не верит в заверения звезд о том, что их подставили. Очевидно, что артисты сами пошли на вакханалию и получают удовольствие от участия в подобного рода сомнительных мероприятиях.

"Кто именно заставил вас нарядиться в эти прекрасные трусы?" – вопрошает писатель.

Ранее мы писали, что Макс Фадеев лишил псевдонима участвовавшую в "голой вечеринке" Глюкозу.

Источник: Телеграм-канал "Захар Прилепин" ✓ Надежный источник
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