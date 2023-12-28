Захар Прилепин нашел в "голой вечеринке" след спецслужб

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Шквал обсуждений и возмущений по поводу вечеринки, устроенной блогершей и актрисой Настей Ивлеевой, не стихает и спустя несколько дней после случившегося. Писатель и общественный деятель Захар Прилепин предположил, что организовать "голую вечеринку" мог сам мобильный оператор, чьим амбассадором была Ивлеева.
Об этом, по его словам,
говорит присутствие на вечеринке вице-президента компании и
трансляция происходящего в клубе на связанной с мобильным оператором платформе. После
разразившегося скандала на странице эфира все исчезло.
"Не покидает ощущение: спецслужбы провернули и акцию с Мутабором, и саморазоблачение", – заявил Прилепин.
Писатель добавил, что
все сложилось удачно для осуждающих, а вот участники вечеринки даже не
имеют возможности ответить на шквал критики. При этом он не верит в
заверения звезд о том, что их подставили. Очевидно, что артисты сами пошли на вакханалию и получают удовольствие от участия в подобного рода сомнительных мероприятиях.
"Кто именно заставил вас нарядиться в эти прекрасные трусы?" – вопрошает писатель.
Ранее мы писали, что Макс Фадеев лишил псевдонима участвовавшую в "голой вечеринке" Глюкозу.
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