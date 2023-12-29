Какие звезды отказались от "голой вечеринки" Ивлеевой: опубликован список

Многие знаменитости проигнорировали скандальное мероприятие

На эпатажную вечеринку Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор", как оказалось, пригласили почти полтысячи человек – практически весь светский бомонд. Однако приняли приглашение далеко не все.

Реестр тех, кто отметился на тусовке с дресс-кодом almost naked, устроенной Анастасией Ивлеевой, уже который день летает по Сети, вызывая массу эмоций – и все больше негативных. Однако нашлись и те, кто не смог или не захотел участвовать в действе, предполагающем почти полную обнаженку согласно дресс-коду.

В печально знаменитом теперь клубе не было приглашенных Светланы Бондарчук и Филиппа Янковского, Тимати и его подруги, Яны Рудковской и Настасьи Самбурской, а также Николая Картозия, Нюши, Кристины Си и других. Телеграм-канал "Baza" написал, что присутствовать на вечеринке не захотели те знаменитости, кто незадолго до дня проведения имел общение с Екатериной Мизулиной.

Напомним, актриса и блогерша Анастасия Ивлеева устроила тусовку в клубе "Мутабор". Дресс-код обязывал к полуобнаженному виду. Участники выполнили его по-разному. Одни были одеты, но в что-то телесное, другие облачились в полупрозрачные и сетчатые наряды, а кое-кто исполнил требования буквально, придя полностью раздетым. Попавшие в Сеть видеоматериалы и фотографии вызвали массу возмущения и осуждения, а участникам злополучной вечеринки начали "прилетать" откаты в виде исключения из новогодних концертов и программ.

Ранее мы писали о том, что возмущенные общественники требовали лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в "голой вечеринке".

