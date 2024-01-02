Артист тяжело переносит все потрясения

Филипп Киркоров так и не смог уладить скандал с появлением на вечеринке даже после того, как оправдался перед Песковым и россиянами. Знаменитость убрали из многих новогодних проектов, в которых он принимал участие. И если значительная часть из них была для него простым заработком, один концерт певец ждал с нетерпением – это "Песня года".

В этом году Киркоров исполнял одну из строчек "Песня остается человеком" и стоял в самом центре на сцене. Артист придавал этому особенное значение и до последнего надеялся, что его оставят в финальном монтаже, но этого не произошло.

Увидев по телевизору, что продюсеры все же вычеркнули его из всей концертной программы, Киркоров пережил сильно потрясение. Он расстроился, что вырезали не только его совместное выступление с Люсей Чеботиной, но и его исполнение в общей песне. Источники сообщают, что в итоге единственное шоу, которое смотрел артист, была "Маска на НТВ – там оставили несколько сцен с его участием.

По заявлению его близких людей, после потрясения отмененный Киркоров принял решение покинуть Россию. В середине января он планировал отправиться в отпуск, но из-за случившегося намеревается сделать это раньше.

Во время праздничного застолья Филипп Киркоров произнес длинный и эмоциональный тост перед своими друзьями. Он заявил, что его опустили с "небес на землю", и теперь он точно знает, кто друг, а кто враг, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Слез хотелось бы гораздо меньше",

– отметил певец.