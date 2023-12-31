Киркоров нашел способ спастись от позорного изгнания из ТВ

Артист не желает рисковать репутацией

После прогремевшей на всю страну вечеринки у Анастасии Ивлеевой главных героев тусовки постигло наказание. Не ушел от него и народный артист Филипп Киркоров, которого вскоре начали вырезать из новогодних огоньков. По счастью, Минкульт оставил певцу всего его регалии. Тем временем Филипп Бедросович намерен спасти собственную репутацию.

Поп-король российской сцены, как оказалось, исправно погасил все долги по налогам. После спущенного "сверху" предупреждения о необходимости погасить весь вопрос с налогами перед Новым годом звезды начали решать финансовые проблемы. У Филиппа налогов было на миллионы рублей – и он успел все погасить.

Согласно приведенным данным, за долг по налогу на имущество Киркорову "накапало" до 7,3 миллиона рублей. По УНС артист задолжал больше 4 миллионов рублей.

Кстати, артист принес извинения за участие в "голой тусовке", заявив, что явился лишь по приглашению, а о формате не имел представления. Назвал себя патриотом России и заверил, что не намерен покидать страну.